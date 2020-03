Virüslere karşı en büyük kalkan anne sütü

Virüslere karşı en büyük kalkan anne sütüÇocukları koronavirüsten koruyan en etkili ilaç anne sütüMUĞLA - Dünyayı sarsan koronavirüsünün hamileler ve bebeklerdeki etkisi ile ilgili açıklama yapan Çocuk Hastalığı ve Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Özlem Naciye Atan Şahin, bebekleri virüsten korumanın en önemli faktörünün anne sütü olduğunu ve annelerin bebeklerini daha bu süreçte daha çok emzirmeleri gerektiğini ifade etti. Bodrum'da özel bir hastanede Çocuk Hastalığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Özlem Naciye Atan Şahin, koronavirüsünün bebeklerde ve çocuklarda etkisi hakkında bilgi verdi. Bebeklerine koronavirüsü bulaşmaması için önlemler alan anne ve babaların içini rahatlatacak bir haber Bodrum'dan geldi. Bebeklerini ve çocuklarını virüsten dolayı dışarı çıkarmayan hatta dezenfeksiyonu abartan anne babalar çocuklarına ve bebeklerine enfeksiyon geçmesin diye bin bir türlü önlem almaya başladı. Özellikle bebeklerin koronavirüsü karşısında en önemli faktörün anne sütü olduğunu açıklayan Şahin, hamile annelerinde çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.En riskli süreç doğuma 10 gün kalaDoğuma son 10 gün kalan hamile kadınların bebeklerinde de görülebilecek olan virüsün önlenmesi içinde açıklama yapan Doç. Dr. Şahin " Her enfeksiyonda olduğu gibi maternal enfeksiyon kazanım doğuma yakın olduğu zaman fetüs büyük bir risk ile karşı karşıya oluyor. Doğuma yakın dönemde bebeği koruyan antikorların anneden bebeğe geçişinin az olduğunu görüyoruz. Doğumdan 10 gün öncesinde oluşan enfeksiyonların yeni doğan bebeği riske ediyor. Antikor geçişi çok dikkat gerektiriyor. Böyle doğan bebeklerde enfeksiyonun daha da çok irdelenmesi gerekiyor. Annelerdeki koronavirüs enfeksiyonu eğer aktifse bebeğe yakın olacağı için solunum yoluyla da geçebileceği için, enfeksiyon olan anneyi izole etmek, nefesini bebeğe vermeyecek şekilde korumak, bebeği korumak için çok çok önemlidir. Bebeği aktif emzirmesi devam etmeli. Annenin emzirmemesi gereken enfeksiyonları biliyoruz. Anne sütü içerisinde bulundurduğu antikorlar ve bebeği koruyucu birçok infün faktörler, biyolojik ajanlar sayesinde bebek için son derece koruyucudur. Anne sütünde bulunan biyolojik aktif maddeler özellikle invün sistemi son derece yetersiz olan bebeği pek çok hastalığa karşı aktif olarak korumakta. Emzirme böyle dönemlerde çok çok daha önemli. Hiçbir şekilde mama veya verilecek ek bir gıda anne sütü kadar değerli değil. Anne sütü hakikaten bir ilaç niteliğindedir" dedi.Çocuklarda da diğer vakalarda olduğu gibi görülen tüm belirtiler olduğunu ifade eden Çocuk hastalığı ve Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Şahin "Vakalardan biliyoruz ki çocuklarda vaka sayısı düşük. Bunun sebeplerini araştırmak gerekiyor. Çocukları korumak açısından okulların tatil edilmesi, kalabalık yerlerden uzak durulması özenle uyulması gereken kurallar içerisinde. Çocuklarda daha az vaka görülmesi onların bu virüse yatkın olmamasını söylememize neden olmamalıdır. Bebeklere, çocuklara ve yaşlılara daha çok özen göstermemiz gerekiyor.Anne sütünden daha etkili bir ilaç yokBir çok virüse karı anne sütünün koruyucu özelliği olduğunu söyleyen Doç. Dr. Şahin, şu uyarılarda bulundu: "Enfeksiyona yatkınlığın pek çok fazla sebebi var. Komplek dinamikleri var. Anne sütünün koruyucu olduğunu pek çok enfeksiyonda koruyucu olduğunu biz biliyoruz. Mama verilen bir bebekle anne sütü içen bir bebeği karşılaştıracak olursak; anne sütü içen bebeğin çok daha iyi korunduğunu söyleye biliriz. Muhtemelen bu virüs içinde böyle olacaktır. Anne bebek ikilisini değerlendirecek olursak, bu enfeksiyon sürecinde yapılacak olan en önemli şey bol bol el yıkamak, biraz daha izole bir hayat yaşamak. Anne sütünden ise asla vaz geçmemek. Anne sütü, koronavirüsünün sürecinde de her hangi bir gıdadan çok çok daha önemli. Şu anda insanoğlunun bu bir bebek olsa da anne sütünden daha etkin koruyan bir ilaç olmadığını söyleye biliriz. Koronavirüsünün henüz üretilmiş bir ilacı yok. Henüz bir aşısı da yok. Bir takım gelişmeler olduğunu ve üretim aşamasında olduğunu biliyoruz ama her şeyden daha faydalı olan şuan anne sütüdür. Anne sütünün pek çok hastalıkta bebeğe ilaç gibi geldiğini biliyoruz. Anneler hiçbir zaman bebeklerini emzirmekten imtina etmemeliler. Bu yaşadığımız süreçte annelerin daha da çok bebeklerinin emzirmeleri ve sütün koruyucu olduğunu bilmelilerdir"

