Virüslere karşı kelleli çözüm
Ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı Sivaslılar, kuzu ve koyun kellesi yiyerek korunuyor.
11.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:17
Ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı Sivaslılar, kuzu ve koyun kellesi yiyerek korunuyor.
Sivas'ta geceden fırına atılan ve yaklaşık 12 saatte pişirilen kuzu ve koyun kellesi baltayla kırılıp ayrıştırıldıktan sonra tüketiliyor. Vücut direnci ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen kelle, Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında. Kelle Sivaslılar için hastalıklara karşı koruyucu bir zırh olarak görülüyor. Son günlerde artan korona virüs söylentileri üzerine, ülkemizde de görülen virüsten korunmak isteyenler Kelle yemeyi ihmal etmiyor. Sivas'ta uzun yıllardır kelle satışı yapan Muammer Kantar, kellenin şifa kaynağı olduğunu belirterek, "Kellenin özellikleri çoktur. Sabah yenmesindeki özelliklerden biri de kelle sabah soğuk ve serin havayı sevdiği için tok tutma özelliği olduğundan yiyen insanlar akşama kadar acıkmazlar. Zaten kelle şifadır, zihin açar. Bu korona virüsünün de şifasıdır. Kellede 6-7 çeşit lezzet vardır, gözünün lezzeti ayrıdır, beyninin lezzeti ayrıdır, yanak etinin lezzetinin ki ayrıdır. Kellenin talebi Sivas'ta çoktur. Fiyatı, koyun kellemiz 35 lira, kuzu kellemiz ise 30 liradır" dedi.
Onur Soğancıoğlu, hastalıklardan korunmak için sürekli kelle yediğini dile getirerek, "Fırsat buldukça Muammer ağabeyimizin meşhur dükkanı olan kelleci de sabahları erken saatlerde mümkün mertebe hastalıklardan korunmak için ve bu tadı bu kültürü tekrar tatmak için sürekli geliyorum. Çok seviyoruz. Biz bu Sivasımızın kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan kelle yemeği herkese de tavsiye ederiz. Ben şu an dünyayı kasıp kavuran bu meşhur korona virüsü de dahil pek çok hastalığa iyi geleceğini düşünüyorum. Kesinlikle herkesi kelle yemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS
Sivas'ta geceden fırına atılan ve yaklaşık 12 saatte pişirilen kuzu ve koyun kellesi baltayla kırılıp ayrıştırıldıktan sonra tüketiliyor. Vücut direnci ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen kelle, Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında. Kelle Sivaslılar için hastalıklara karşı koruyucu bir zırh olarak görülüyor. Son günlerde artan korona virüs söylentileri üzerine, ülkemizde de görülen virüsten korunmak isteyenler Kelle yemeyi ihmal etmiyor. Sivas'ta uzun yıllardır kelle satışı yapan Muammer Kantar, kellenin şifa kaynağı olduğunu belirterek, "Kellenin özellikleri çoktur. Sabah yenmesindeki özelliklerden biri de kelle sabah soğuk ve serin havayı sevdiği için tok tutma özelliği olduğundan yiyen insanlar akşama kadar acıkmazlar. Zaten kelle şifadır, zihin açar. Bu korona virüsünün de şifasıdır. Kellede 6-7 çeşit lezzet vardır, gözünün lezzeti ayrıdır, beyninin lezzeti ayrıdır, yanak etinin lezzetinin ki ayrıdır. Kellenin talebi Sivas'ta çoktur. Fiyatı, koyun kellemiz 35 lira, kuzu kellemiz ise 30 liradır" dedi.
Onur Soğancıoğlu, hastalıklardan korunmak için sürekli kelle yediğini dile getirerek, "Fırsat buldukça Muammer ağabeyimizin meşhur dükkanı olan kelleci de sabahları erken saatlerde mümkün mertebe hastalıklardan korunmak için ve bu tadı bu kültürü tekrar tatmak için sürekli geliyorum. Çok seviyoruz. Biz bu Sivasımızın kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan kelle yemeği herkese de tavsiye ederiz. Ben şu an dünyayı kasıp kavuran bu meşhur korona virüsü de dahil pek çok hastalığa iyi geleceğini düşünüyorum. Kesinlikle herkesi kelle yemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı