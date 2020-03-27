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Virüslere karşı ozon tedavisine talep arttı

Virüslere karşı ozon tedavisine talep arttı Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için ozon tedavi tavsiyesi Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Türkan Tünerir;

27.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:52
Virüslere karşı ozon tedavisine talep arttı
Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için ozon tedavi tavsiyesi
Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Türkan Tünerir;
"Virüs salgını nedeniyle bu uygulamayı yapıyoruz"
"Uygulama, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir etki gösteriyor"
ESKİŞEHİR - Tamamlayıcı tıp uygulamalarında en sık kullanılan yöntemlerden birisi olan ozon tedavisi, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle virüs tehlikesine karşı da vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Son olarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle vatandaşların korunma yöntemi olarak tercih ettiği tamamlayıcı tıp uygulamalarından ozon tedavisine virüs tehlikesine karşı sıkça başvuruluyor. Vücutta bulunan virüslerin zararına karşıda yurt dışında uygulanan yöntem, Türkiye'de her geçen gün artıyor. Vatandaşlar ozon tedavisi ile vücutlarında ki bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Türkan Tünerir, Çin'de de kullanılan bu destek yöntemini hastalarına önerdiğini ifade etti. Virüs salgınıyla birlikte Çin'de de kullanılan ozon tedavisi yönteminin hem bakterileri hem de virüsleri öldürdüğünü belirten Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Türkan Tünerir, hastalıkların bulaşmasına önleyici etkisi olduğunu dile getirdi. Tedaviyi tüm vatandaşlara öneren Tünerir, "Ozon tedavisi, tamamlayıcı tıp uygulamalarında en çok başvurduğumuz yöntemlerden birisi. Genellikle diğer tıbbi uygulamalarımızın yanından Ozon tedavisini kullanıyoruz. Özellikle son dönemlerde virüs salgını nedeniyle de hastalarımızı koruma amacıyla bu uygulamayı yapıyoruz. Ozon hem bakterileri hem de virüsleri öldüren bir gaz, 3 oksijen atomundan oluşuyor. Sıvıyla karşılaştığında da hemen parçalanarak normal oksijene dönüşüyor. Vücudun bütün bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir etki gösteriyor. Bağışıklığı kuvvetlendirirken de hastalıkların bulaşmasını önleyici etkisi oluyor. Tedavi kısmında da destekleyici tedavi olarak başarılı sonuçlar veriyor. Korona virüs salgınıyla birlikte Çin'de kullanılmaya başlandı. Bu tedavi zaten geleneksel Çin tıbbının uygulamaları arasında da geçiyor. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği tüm tedavi yöntemleri kullanılmakta ve tüm tedbirler alınmakta fakat destek olarak da biz Ozon tedavisini hastalarımıza önermekteyiz" şeklinde konuştu.
"Bağışıklık sistemi düşük olan bazı hastalıklarda daha çok bu tedaviye başvuruyoruz"
Ozon tedavisinin tamamlayıcı bir yöntem olduğunu söyleyen Türkan Tünerir, tedavinin nasıl yapıldığına dair açıklamalarda bulundu. Kronik hastalıklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi düşük olan hastalarda bu yöntemin kullanıldığını dile getiren Tünerir, "Ozon tedavisini tamamlayıcı bir tedavi olarak gösterebiliriz. Özellikle biz bunu korunma amaçlı kullanmaktayız. Özellikle kronik hastalıkları olan hastalarda; yaşlılarda, çocuklarda, bağışıklık sistemi düşük olan bazı hastalıklarda daha çok bu tedaviye başvuruyoruz. 'Majör Ozon' dediğimiz bir tedavi yöntemimiz var. Hastanın kanının bir kısmı alınıyor ve bu Ozon gazıyla birleştirilip tekrar hastaya geri enjekte ediliyor. Genelde haftada 3 gün ve 4 haftalık süre boyunca uygulamaktayız. Bir de 'Minör Ozon' dediğimiz bir uygulama var. Bunda da daha düşük oranda hastanın kanını alıp yine daha düşük oranda Ozon gazıyla birleştirerek kalçadan ya da koldan iğne şeklinde uyguluyoruz. Bu da haftada 2 gün, 6 seans kadar uygulanıyor. Ayrıca 'ozon sauna' yöntemimiz var. Onu da bağışıklığı güçlendirme, antiseptik ve anti vira özelliklerinden dolayı kullanmaktayız. Hastalarımız bunun tabi ki yaşam kalitelerine de dikkat etmeli, dengeli beslenmeliler. Bağışıklık sistemini güçlendirici besinler almalılar. Ayrıca egzersiz yaparak iskelet sisteminin yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirirler" ifadelerini kullandı. Virüslere karşı ozon tedavisine talep arttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık

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Virüslere karşı ozon tedavisine talep arttı

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