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Virüsleri yaşam alanından tamamen temizlemenin yolları

Koronavirüs salgınından korunmak için ortam ve kişisel temizlik önem arz ediyor.

07.04.2020 08:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:50
Virüsleri yaşam alanından tamamen temizlemenin yolları
Koronavirüs salgınından korunmak için ortam ve kişisel temizlik önem arz ediyor. ISS Türkiye , hijyen konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs salgınının küresel bir tehdit haline geldiği bu günlerde hem kişisel hijyen hem de ev temizliği büyük önem kazandı. Temizlik, Güvenlik, Teknik Hizmetler gibi birçok alanda faaliyet gösteren ISS Türkiye, evde kalıp sürecin geçmesini beklerken doğru hijyenin nasıl sağlanacağı konusunda açıklamalarda bulundu.
ISS Türkiye, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle açıkladı: "Evi temizlemeye başlarken öncelikle deterjan kullanılarak yüzeydeki ve eşyalardaki kirlerin arındırılması gerekir. Ardından dezenfeksiyon işlemine geçilir. Çamaşır suyu kullanılarak özellikle sık dokunuşlu yüzeyler ıslak olarak silinir ve kendi kendine kurumaya bırakılır. Bu noktadaki en önemli ayrıntı ise asla kuru bezle kurulanmaması gerektiği. Zeminleri ise haftada bir ya da 2 kere çamaşır suyu ile dezenfekte etmekte fayda var".
ÇAMAŞIR SUYU İLE DEZENFEKTE EDİLMESİ GEREKEN SIK DOKUNUŞLU YÜZEYLER
Şirket, çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesi gereken sık dokunuşlu yüzeyleri şöyle açıkladı:
"Kapı tutma yerleri, masa yüzeyleri, sert yemek sandalyelerinin kolları, sırt kısmı ve koltukları, mutfak ve banyo tezgahları, musluk ve musluk başlıkları, tuvaletler (Klozet, lavabo, sifon ve duş başlıkları), Işık anahtarları, uzaktan kumandalar ve oyun kumandaları. Bunun yanı sıra bir tür kimyasal olarak sınıflandırıldığı için çamaşır suyu kullanılırken de dikkat edilmesi gerekenler var. Çamaşır suyu kullanırken odayı havalandırın. Çamaşır suyunu asla diğer temizlik malzemeleriyle karıştırmayın. İdeal ölçü olarak bilindiği şekliyle bir litre suya iki yemek kaşığı çamaşır suyu kullanın. Etkisini yitireceğinden çamaşır suyu karıştırılmış suyu birkaç saatten fazla bekler ise tekrar kullanmayın".
KİŞİSEL HİJYENDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
Şirket, kişisel hijyende dikkat edilmesi gereken durumlar ise şöyle açıkladı:
"Öksürdükten, hapşırdıktan, yüzünüze veya burnunuza dokunduktan ve tuvaleti kullandıktan sonra, bir yerden geldiğinizde ya da bir yere gidince mutlaka ellerinizi yıkayın. Marketten veya alışverişten döndüğünüzde de yine ellerinizi detaylı bir şekilde yıkayın. Güvende kalmak için mümkün olduğunca evde kalın. Diğer insanlardan en az iki metre uzak durun. Ellerinizi sabun kullanarak en az 20 saniye ovarak sık sık yıkayın veya el dezenfektanı kullanın. Öksürük veya hapşırma gibi şikayetleriniz varsa mutlaka koruyucu maske takın".
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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