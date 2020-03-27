Virüsten etkilenen madenciler Bakan’a rapor sundu, destek istedi
Madenciler, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan sorunlarına çözüm bulunması amacıyla bir rapor hazırlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e verdi.
27.03.2020 05:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 05:02
Madenciler, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan sorunlarına çözüm bulunması amacıyla bir rapor hazırlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e verdi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Fatih Dönmez, Ekonomi