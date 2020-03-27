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Virüsten korunmak için evde su şişesi ve pas pas ile spor

Korona virüs salgını nedeniyle İzmir'de nüfusun önemli bir bölümü evine kapanırken, Balçova Belediyesi evde kendini karantinaya alan vatandaşlar için internet üzerinden spor dersleri başlattı.

27.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:50
Virüsten korunmak için evde su şişesi ve pas pas ile spor
Korona virüs salgını nedeniyle İzmir 'de nüfusun önemli bir bölümü evine kapanırken, Balçova Belediyesi evde kendini karantinaya alan vatandaşlar için internet üzerinden spor dersleri başlattı. Kadınların spor malzemeleri ise pas pas sopası, su şişesi veya koltuk yastığı oldu.

Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle başlatılan evde kal kampanyaları Türkiye'de de devam ederken, evde kalanların can sıkıntısı ciddi bir problem oluşturmaya başladı. Evlerinde sıkıntıdan şikayet edenler içinse Balçova Belediyesi ilginç bir hizmeti faaliyete geçirdi. Belediye bu kapsamda, ilçe sakinlerinin hem sağlıklı kalabileceği hem de can sıkıntılarını gidereceği evde spor hizmetini başlattı.

Normal zamanlarda ücretsiz hizmet veren Balçova Belediyesi Spor Okulları, spor derslerini internet üzerinden yayınladı. Pas pas sopası, su şişesi veya koltuk yastığı gibi her evde bulunabilecek malzemeleri alarak kamera karşısına geçen spor öğretmenleri, belediyenin web sitesi üzerinden vatandaşlarla buluşmaya başladı.

Salgını yenmek için gönüllü karantinanın başarılı olması gerektiğinin altını çizen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, "Vatandaşlarımızın evde kalması için farklı çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Çalkaya, "Spor okullarında görevli öğretmenlerimiz de bu projeyi önce kendi sosyal medya hesaplarında başlattı. Balçovalı kadınlarımız çok büyük ilgi gösterince projeyi büyütmeye karar verdik. Şimdi Balçovalılar, belediyemizin internet sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek hem sağlıklı kalacaklar hem de karantina günlerinde can sıkıntısından kurtulacaklar. En kısa sürede spor tesislerimizin tekrar cıvıl cıvıl günlerine kavuşmasını heyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Balçova, İzmir, Güncel

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