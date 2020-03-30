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Virüsten korunmak için köye misafir kabul etmiyorlar

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde 10 haneli Karacaviran köyü halkı, koronavirüs salgınından korunmak amacıyla köye misafir girişini yasakladı.

30.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:40
Virüsten korunmak için köye misafir kabul etmiyorlar

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde 10 haneli Karacaviran köyü halkı, koronavirüs salgınından korunmak amacıyla köye misafir girişini yasakladı. Köy yoluna taşlarla barikat oluşturan vatandaşlar, virüs salgını nedeniyle misafir kabul etmediklerini de tabela asarak duyurdular.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Karacaviran köyü halkı, köy girişine taşlarla barikat oluşturdu. Bununla da yetinmeyen vatandaşlar, köyün girişine de, 'Virüs salgınından dolayı köye giriş çıkışlar yasaktır' yazılı tabela astı.

Amaçlarının salgından korunmak olduğunu belirten köylülerden İbrahim Bakırcıoğlu, "Köyü kendi isteğimizle karantinaya almamız herkesin sağlığı için. Virüs salgını son bulana kadar uygulamamız sürecek" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir kapsamında gönüllü olarak köylerini karantinaya aldıklarını anlatan Bakırcıoğlu, "Koronavirüs nedeniyle yaptığımız bu uygulamayı herkese tavsiye ediyoruz. Herkes kendi önlemini alsın, köylere misafir girişi dursun" diye konuştu.

Köy halkından Ömer Deniz ise ziyaretçi yasağı alarak köyde yaşayanları koronavirüsten korumayı amaçladıklarını ve uygulamanın salgın riski ortadan kalkana kadar devam edeceğini kaydetti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gerger, Güncel
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