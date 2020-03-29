Virüsten müzikle korunuyorum

ST Yapım etiketiyle şarkılarını müzik severlere sunan başarılı besteci ve yorumcu Emre Güler, evde kalabilmesinin en büyük etmeninin müzik olduğunu ifade etti.

Özel zevkim benim virüsten korunmam için en güzel sebep oldu vurgusunu yapan Emre Güler "Evde çok kalabilen biri değildim ama bu yaşanan korona salgını sonrası kendimi tamamen müziğe verdim, gece gündüz müzik yapıyorum ve birçok beste ortaya çıktı. Evimden dışarı çıkma isteğimde yok, evde kalmaktan zorlanan herkes imkanları dahilinde mutlu oldukları işe yönlenirlerse kendilerini korurlar" dedi.

Kaynak: Bültenler