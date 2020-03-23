Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Virüsü fırsat bilip kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza - Haberler

Virüsü fırsat bilip kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza

Virüsü fırsat bilip kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza Bursa Jandarmadan kaçak hafriyat dökümüne suçüstü Bursa'da boş araziye kaçak hafriyat döken kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

23.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:08
Virüsü fırsat bilip kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza
Bursa Jandarmadan kaçak hafriyat dökümüne suçüstü
BURSA - Bursa'da boş araziye kaçak hafriyat döken kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan araştırmada aynı bölgeye ikinci kez moloz döken özel şirkete 265 bir 467 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre Korona virüs sebebiyle vatandaşların evde olmasını fırsat bilen özel bir hafriyat firması molozları kaçak olarak boş araziye dökmek için harekete geçti. Herkesin evde olduğu saatte görevinin başında olan jandarma ekipleri Osmangazi ilçesi Nilüferköy Mahallesinde daha önceden kaçak moloz dökümü sebebiyle takibe alınan bölgeye tekrar döküm yapmak için gelen özel bir hafriyat şirketine ait kamyonu moloz dökümü yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Kamyonun ait olduğu özel hafriyat şirketine Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube ekiplerince 265 bin 467 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. Virüsü fırsat bilip kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Virüsü fırsat bilip kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza
Etiketler : Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Darbeci Hafter'e bağlı milisler son 24 saatte 3 sivili öldürdü - Haberler Yatsı ezanının ardından camilerde korona virüse karşı dua okundu - Haberler - Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi - Haberler Fransız sağlık otoritesinden uyarı: Sıtma ilaçlarını çok ağır Covid-19 vakaları harcinde kullanmayın - Haberler Elinde bıçakla köprüye çıkan genci polis telefon görüşmesiyle ikna etti - Haberler Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti - Haberler Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi - Haberler Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Loading