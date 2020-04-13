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Virüsü yenen doktor alkışlar arasında geri döndü

Korona virüs testi pozitif çıkan doktor, tedavinin tamamlanmasının ardından görevinin başına geri döndü, mesai arkadaşları onu alkışlarla karşıladı.

13.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:15
Virüsü yenen doktor alkışlar arasında geri döndü
Korona virüs testi pozitif çıkan doktor, tedavinin tamamlanmasının ardından görevinin başına geri döndü, mesai arkadaşları onu alkışlarla karşıladı.

Sivas Medicana Hastanesi acil servis doktorlarından Dr.Uğur Corut, Korona virüs'ü yener yenmez görevinin başına geri döndü. Geçtiğimiz ay testi pozitif çıkan Corut, karantina altına alınarak tedavisine başlanılmıştı. İki hafta önce tedavisi tamamlanan doktor, yeni testlerinin negatif çıkması ve ek karantina süresinin de tamamlanmasının ardından görevinin başına geri döndü. Corut mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Titreme ile başladı

Corut, rahatsızlığın mesai sonrası evine döndüğünde üşüme ve titreme ile başladığını belirtip, "Ertesi gün hastaneye geldim, tahlillerime baktık. Sürüntü gönderdik ve sonucum pozitif çıktı. Daha sonra hastanemize yatışım yapıldı. Tedaviye başladık ve devamında tedavi süreci devam etti. Bu süreçte özellikle bulgu olarak hafif boğaz ağrısı, iki ile üç gün arası ateşlenme özellikle koku alamama sonucuyla koku duyusunda kayıp yaşadım. Hastalık çok komplike olmadı, zatürre geçirmedim. Daha çok eklem ağrısı, ateş gibi bulgularla hastalık sürecini atlattım. Tedavime de erken başlanmış olduğu için biraz daha şanslıydım" dedi.

Moralini yüksek tuttu

Corut, test sonucunun pozitif çıkması ve sonraki tedavi sürecinde moralini yüksek tuttuğunu ifade edip, "Tedavi sürecinde moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Bütün hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da moralinizi yüksek tutmanız çok önemli. Hastalık sürecini atlatmanız da size daha yardımcı oluyor diyebiliriz. Çalışan arkadaşlarıma Rabbim'den kolaylıklar diliyorum. Hep beraber bu hastalıkla savaşıyoruz. Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarım eminim ki kişisel koruyucu donanımlarını dikkatli bir şekilde kullanıyorlar ve düzenli bir şekilde çalışıyorlar. Ama bunlara rağmen hastalığın bulaşıcılığı çok yüksek olduğu için kendilerine daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.

Tedavi 5 gün sürdü

Meslektaşının tedavisi gerçekleştiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Muharrem Güler, tedavinin 5 gün sürdüğünü belirtip, "Doktor arkadaşımız bize yakınmalarını ilettiğinde Covid-19 olabileceği şüphesi gelişti. Vak'aların yeni gelmeye başladığı dönem olduğu için de hızlıca kliniğimize yatırıp tedaviye başladık. Örneğimizi aldık. Örnek sonucu pozitif gelince, bilim kurulunun önerdiği 5 günlük tedaviyi uyguladık. Tedavi olumlu sonuç verdi. Koku ve tat duyularında zayıflama gelişmişti. 5 günlük tedavi boyunca iki kez negatif sonuç aldık. Bu sonuçla arkadaşımızı taburcu ettik. İzolasyon sürecini tamamlayarak da bugün görevinin başına döndü" dedi.

Asılsız paylaşımlar üzdü

Sivas Medicana Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, süreçte sosyal medyada yer verilen asılsız paylaşımların sağlık çalışanlarını üzdüğünü ifade edip, "Bu hastalık artık ülkemizin her yanında var. Dolayısı ile Sivas'ta da bu hastalık ile karşılaşıyoruz. Hekim arkadaşımızın sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından özellikle sosyal medyada çok olumsuz geri bildirimler ve ispatlanmamış bilgiler olduğunu gördük. Bu dunum hem bizi hem de çalışma arkadaşımızın ailesi üzdü. Benim çağrım şu; doğruluğundan emin olmadığınız ve doğruluğu ispatlanmamış bilgileri lütfen sosyal medyada paylaşmayın. Moral ve motivasyona çok ihtiyaç olduğu günlerden geçiyoruz. Ülkemizde ve dünyada sağlık çalışanları canı pahasına sağlık hizmeti sunuyorken bu tip asılsız haberlerin paylaşılması bizleri üzdü" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Acil Servis, Sivas, Güncel
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