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Virüsü yenen hastalar alkışlar arasında taburcu edildi

Virüsü yenen hastalar alkışlar arasında taburcu edildi Yozgat'ta yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına yakalanarak tedavi altına alınan 2 hasta tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

15.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:47
Virüsü yenen hastalar alkışlar arasında taburcu edildi
YOZGAT - Yozgat 'ta yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına yakalanarak tedavi altına alınan 2 hasta tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi.
Türkiye 'nin ilk şehir hastanesi olan ve korona virüs ( Kovid -19 ) ile mücadele tedbirleri kapsamında karantina pandemi hastanesi olarak hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan 2 hasta tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu.
Korona virüs teşhisiyle Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi gören 58 yaşındaki Ayten İncekoca ve 18 yaşındaki Hacı Emre Akkan, tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Hacı Emre Akkan'ın 8 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye geldiği 7 gün süren tedavinin ardından Ayten İncekoca'nın ise 27 Mart'ta nefes darlığı şikayetiyle hastaneye geldiği ve 5 gün yoğun bakımda olmak üzere 19 gün süren tedavinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Alkışlar arasında taburcu edilen hastalar sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Virüsü yenen hastalar alkışlar arasında taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Türkiye, Yozgat, Genel
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