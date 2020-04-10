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Virüsü yenen İranlı Zeighami, alkışlarla taburcu edildi

Virüsü yenen İranlı Zeighami, alkışlarla taburcu edildiKAYSERİ'de, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan İranlı Mojtaba Zeighami (37) 8 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, alkışlarla taburcu edildi.

10.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:15
Virüsü yenen İranlı Zeighami, alkışlarla taburcu edildi
KAYSERİ'de, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan İranlı Mojtaba Zeighami (37) 8 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, alkışlarla taburcu edildi.
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde yaşayan İranlı Mojtaba Zeighami, 2 Nisan'da nefes darlığı şikayetiyle ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Koronavirüs testi yapılan Zeighami'nin sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine Mojtaba Zeighami, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine yatırıldı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zeynep Türe Yüce ve ekibi tarafından hidroksiklorokin ve oseltomovir tedavisi uygulanan Zeighami, 8 gün süren zorlu tedavi sürecinin ardından hastalığı yendi. Zeighami, bugün doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. İranlı Zeighami'ye 14 gün kendini evinde izole etmesi için uyarı yapıldı. Virüsü yenen İranlı Zeighami, alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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