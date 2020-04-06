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Virüsün defi için kurbanlar kesildi

Develi İlçe Müftülüğü"nce Türkiye'yi etkisi altına alınan koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dualar edilerek kurbanlar kesildi.

06.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:49
Virüsün defi için kurbanlar kesildi
Develi İlçe Müftülüğü"nce Türkiye 'yi etkisi altına alınan koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dualar edilerek kurbanlar kesildi.

Develi İlçe Müftülüğü Şükrü Kulak camiinde düzenlenen programa Develi İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak ve imamlar katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği programda, imamlar ve hayırseverlerin bağışladığı 11 küçükbaş hayvan kurban edildi.

İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, "Bugün dünya üzerinde korona salgını adı altında çok büyük bir salgın var, zengin fakir, genç ihtiyar demeden herkese bulaşıp hasta düşürüyor ve öldürebiliyor. Bugün bütün dünya korona ile kalkıp korona ile yatıyor. Şimdi bu musibet bize Cenab-ı Hak'tan geldi. Baktığımız zaman son 100 yılda 10-15 yılda bir dünyada insanlık iflas etti. Bugün dünyada her gün 8.500 tane çocuk açlıktan ölüyor. Irak'da, Suriye'de, Afkanistan'da baktığımız zaman her yerde insanlık iflas etmiş, insanın hiçbir değeri yok, insanlar çok rahat bir şekilde öldürülüyor. Özellikle İslam aleminde komşumuz Suriye başta olmak üzere insanlık çok büyük bir imtihandan geçti" dedi.

Koçak, "Biz anlamadık ki Cenab-ı Hak anlayın diye belki böyle bir musibet gönderdi. Bu durumda bizler ne yapmalıyız, ne yapıyoruz. Değerli arkadaşlar öncelikle Peygamber Efendimizin altın harfler ile her evin duvarına yazılması gereken herkesin bilmesi gereken bir sözü var, komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Bu musibet insanları eve hapsetti, işi olanlar işinden gücünden oldu insanların gelirleri kesildi biz bu esnada üzerimize düşen görevi yapmakla yükümlüyüz. İnsan suresinde diyor ki Allahuteala kendilerine cennetin bağışlanacağı cennetin ırmaklarını istedikleri tarafa akıtacak olan mümin kullarına (o cennetlik kullar ihtiyaç sahibini doyururlar sadece karınlarını değil, gönüllerini ve beyinlerini de doyururlar yani zor gününde onların yanında olurlar) ve derler ki kendi kendilerine (Biz sizi sadece ve sadece Allah'ın rızası için doyuruyoruz, Allah'ın rızası için size yardım ediyoruz sizden herhangi bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz).Ülkemizi etkisine alan koronvirüs'ün def için imamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 küçük baş hayvani kurban ettik" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Develi, Koçak, Güncel
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