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Virüsün yayıldığı Çin'de son durum

Virüsün yayıldığı Çin'de son durumEmre DİNER, (DHA) ? Çin'in Tientsin kentinde yaşayan Türk vatandaşı Alp Nogay Yavrucuk, Çin'deki gündelik yaşamı DHA için görüntüledi.

27.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:33
Virüsün yayıldığı Çin'de son durum
Virüsün yayıldığı Çin'de son durum
Emre DİNER, (DHA) ? Çin'in Tientsin kentinde yaşayan Türk vatandaşı Alp Nogay Yavrucuk, Çin'deki gündelik yaşamı DHA için görüntüledi. Koronavirüs salgının yavaşlamakta olduğu Çin'den izlenimlerini aktardı, hayatın düzelmeye başladığını ifade etti.
Çin'in en büyük kentleri arasında yer alan 10 milyon nüfuslu Tientsin kentinde yaşayan Türk vatandaşı Alp Nogay Yavrucuk, kenteki gündelik yaşamı DHA için görüntüledi. Koronavirüs salgının gün geçtikçe yavaşlamakta olduğu Çin'den izlenimlerini paylaştı. Yavrucuk, 'Burada her şey yavaş yavaş düzelmeye başladı. Koronavirüs vaka sayılarında düşüş başladı. Yeni vakaların ya tümü ya da tümüne yakın hep yurtdışından gelen kişilerdi. Birçok eğlence merkezleri, restoran ve kafeler iş başı yapmaya başladı. Bazı turistik yerlerde sınırlamalar devam ediyor, tedbirli biçimde girişlerde ateş ölçümü ve oturma düzeni gibi tedbirler devam ediyor. Müşteriler arasında 1,5 metre mesafe koyulması gerekiyor, bu da bir zorunluluk ve alınan tedbirlerden biri. 2 ay içinde herşey eski haline gelecektir diye düşünüyorum' dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

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