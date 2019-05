Visa, milli futbolcu Didem Karagenç'e sponsor oldu

Kaynak: AA

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın resmi sponsorlarından Visa, kadın futbolunun güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı kaptanı Didem Karagenç'e sponsor oldu.Avrupa'da 12 ülkeden 14 kadın futbolcunun yer aldığı Team Visa programına dahil edilen milli futbolcu Didem Karagenç, Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla buluştu.Etkinliğe, Visa Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Berna Ülman, Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen ve Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel'in yanı sıra davetliler katıldı.Karagenç ve davetliler, Vodafone Park'ta bulunan soyunma odasını gezdi.Berna Ülman, kadınların futbol konusunda akıllara en sonda geldiğini belirterek, "Kadın futbolu, toplumsal cinsiyet eşitliğinde ön yargıları fark etmemiz için bir simge ve onları kırmamız için eşsiz bir alan. Kadın sporcularımızın başarılarını voleybol ve basketbol gibi spor branşlarında alkışlıyoruz. Şimdi sıra futbolda." dedi.Birim Gönülşen, 25 yaşındaki milli futbolcunun kadınlara hayallerini gerçekleştirmesi konusunda ilham vermesini hedeflediklerini aktararak, "Didem'in hikayesinde olduğu gibi bir an gelir ve oyunun tüm kuralları değişir. Didem ile yaptığımız kampanyamızla kadınların her alanda zorlukları aşıp, ne kadar başarılı olabileceklerini toplumun tüm kesimlerine göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Visa'nın Türkiye'de yürüttüğü çalışmalarla kadınların finansal bilgisini artırdığını vurgulayan Merve Tezel ise "Kadın girişimcileri destekliyor, şimdi de kadın futboluna ışık tutuyoruz. Bunlar Türkiye'de kadınları her alanda güçlendirmek üzere çıktığımız yolun önemli durakları." diye konuştu.Didem Karagenç: "Ben de Team Visa futbolcusuyum"Futbola ilgisinin çok küçük yaşlarda başladığını anlatan Didem Karagenç, şunları kaydetti:"Futbola ilgim ailem ve benim tarafımdan keşfedildi. Küçükken mahallede çocuklar beni top oynamaya kabul etmediler. Bir kız ile oynamak istemediler. Ancak ben devam ettim oraya gitmeye. Bir gün çocuklardan biri gelmedi. Beni takımların eşitlenmesi için oyuna dahil ettiler. Ben de kendimi göstermek istiyordum. Oynadıktan sonra onlar kadar oynayabildiğimi hatta bazılarından daha iyi olduğumu onlara gösterdim."Ön yargılara karşı hiç pes etmediğinin altını çizen Karagenç, "Ön yargılara karşı bugüne kadar hiç pes etmedim. İçimde çok büyük bir futbol tutkusu var. Visa'nın kadın futboluna verdiği destek ön yargıları kırmaya ve kadın futbolunun bilinilirliğini artırmaya çalışıyor. Visa'nın Türkiye'de sponsor olduğu tek isim benim. Ben de Team Visa futbolcusuyum. Ailem futbol oynamam konusunda bana hep destek oldu. Antrenmanlara annem götürürdü. Kadınlar her şeyi başarabilir. Yeter ki onlara destek olun. Visa'ya benim hayallerimi gerçekleştirmeme yardımcı olduğu için teşekkür ederim." diyerek sözlerini tamamladı.Didem Karagenç, Beşiktaş Kadın Futbol Takım ile Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde sezonu şampiyon olarak kapatmıştı. Futbol