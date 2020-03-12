Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
Başakşehir'in evinde Kopenhag'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Edin Visca, Avrupa'daki gol sayısını 13'e çıkardı.
12.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:34
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir , evinde Kopenhag 'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren gol 88. dakikada Edin Visca'dan geldi. Penaltı golüyle takımını rövanş için avantajlı duruma getiren Visca, Avrupa'daki gol sayısını 13'e çıkardı.
TAKIMIN EN SKORER İSMİ
Bu alanda takımının en skorer ismi olan Boşnak oyuncuyu 3'er golü bulunan Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer golle de İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip ediyor. Başakşehir'in diğer 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imzası bulunuyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Edin Visca gollerine Avrupa'da devam ediyor
Etiketler : Başakşehir, Edin Visca, Kopenhag, Avrupa, Spor
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