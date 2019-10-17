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Vişegrad Dörtlüsünden AB'ye Arnavutluk ve Kuzey Makedonya tepkisi

Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri, Avrupa Birliği'nin (AB ), Fransa'nın karşı çıkması dolayısıyla, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlayamamasına tepki gösterdi.

17.10.2019 16:22Vişegrad Dörtlüsünden AB'ye Arnavutluk ve Kuzey Makedonya tepkisi
Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri, Avrupa Birliği'nin (AB ), Fransa'nın karşı çıkması dolayısıyla, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlayamamasına tepki gösterdi.
Vişegrad grubundan yapılan açıklamada, grup üyesi ülke başbakanları, diğer AB üyesi ülke liderlerine bir mektup yazdı.
Liderler, mektupta, AB'nin, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelere başlayamamasından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.
AB'nin, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya daha önce vermiş olduğu sözünü yerine getiremediği belirtilen mektupta, "Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB üyeliği müzakerelerinin ertelenmesi, Batı Balkan bölgesinin istikrarını ve AB'nin bölgedeki etkisini azaltır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecinin geciktirilmesinin AB'nin güvenirliğini zayıflatacağı da kaydedilerek, "Sözlerimizi yerine getirmeliyiz. Artık jeopolitik kararlar almamız gerekli." ifadesine yer verildi.

Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Slovakya, Güncel

Kaynak: AA

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