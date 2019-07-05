05.07.2019 19:50
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Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı

Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı

Sivas'ta bir şahıs vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Sivas'ta bir şahıs vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aydoğan Mahallesi 21. Sokakta 2 katlı bir evde oturan 55 yaşındaki M.A., evinin önünde bulunan vişne ağacına meyve toplamak için çıktı. Çıktığı ağaçta dengesini kaybeden M.K., ağaçtan düşerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekibi ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı M.A., Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık olduğu öğrenildi. - SİVAS
Kaynak: İHA
Aydoğan, Sivas, 3. Sayfa

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