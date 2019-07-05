05.07.2019 22:39
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Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı

Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı Sivas'ta evinin önündeki vişne ağacına meyve toplamak için çıkan 55 yaşındaki M.A., ağaçtan düşerek yaralandıSİVAS - Sivas'ta evinin önündeki vişne ağacına meyve toplamak için çıkan 55 yaşındaki M.A. ağaçtan düşerek yaralandı.

Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı
Sivas'ta evinin önündeki vişne ağacına meyve toplamak için çıkan 55 yaşındaki M.A., ağaçtan düşerek yaralandı
SİVAS - Sivas'ta evinin önündeki vişne ağacına meyve toplamak için çıkan 55 yaşındaki M.A. ağaçtan düşerek yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Sivas kent merkezi, Aydoğan Mahallesi 21. Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evde oturan 55 yaşındaki M.A., evinin önünde bulunan vişne ağacına meyve toplamak için çıktı. Çıktığı ağaçta dengesini kaybeden M.K., ağaçtan düşerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekibi ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı M.A., Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık olduğu öğrenildi. Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı
Kaynak: İHA
Sivas, 3. Sayfa

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