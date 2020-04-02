Vitalie Damasacan'ın Sparta Rotterdam'a Attığı Gol
2019-20 Eredivisie sezonunda Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam'la karşılaşıyor. Fortuna Sittard adına maçı tek golünü atan Vitalie Damasacan, maçın skorunu belirliyor e Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam'la 1-1 berabere kalarak 1 puanı evine götürüyor.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
2019-20 Eredivisie sezonunda Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam'la karşılaşıyor. Fortuna Sittard adına maçı tek golünü atan Vitalie Damasacan, maçın skorunu belirliyor e Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam'la 1-1 berabere kalarak 1 puanı evine götürüyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Spor