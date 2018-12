Vitamin Değil, Tarhana Çorbası İçin'

Kaynak: DHA

HEKİM tavsiyesi olmadan kullanılan vitamin desteklerinin sağlık açısından zararlı olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Tayar , vitamin ve benzeri destekler yerine kış aylarında bin yıllık geçmişi olan tarhana çorbası içilmesini tavsiye etti.Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konularında pek çok akademik çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Her türlü ilacın kullanımında mutlaka hekim tavsiyesi şarttır" dedi. Tayar, kış mevsiminin gelmesiyle vitamin kullanımının arttığına işaret ederek, "Bu tür kimyasalları vücudumuza depoluyoruz. Böylece bir yandan iyilik yaptığımızı zannederken aslında vücudumuza en büyük kötülüğü yapmış oluyoruz. Çünkü bunların her biri kimyasal kökenli malzemeler ve bunların vücuda zararı da olduğu unutulmamalı. Kontrolsüz, bilinçsiz kullanmak vücuda ciddi zararlar verir" dedi.'GÜVENLİ VE BESLEYİCİ BİR GIDA'Vitamin ve benzeri destekler yerine kış aylarında bin yıllık geçmişi olan tarhana çorbası içilmesini tavsiye eden Tayar, "Evimizdeki eczaneden yararlanmayı tavsiye ediyorum çünkü hepimizin evinde, Türk mutfağında dünyanın en mükemmel eczanesi mevcuttur. Hemen hemen her evde bulunan tarhana çorbası mükemmel bir vitamin deposudur. Hele hele bu soğuk havalarda hastalanmaya yüz tutan bünyelerin tedavisinde koruyucu ve doğal antibiyotik olarak tarhana çorbası; içeriğindeki domates, yoğurt, sebze ve baharatlarla bütün vitaminleri içeren mükemmel bir gıdadır. Hastalık öncesi direnç, hastalık esnasında da şifa verir. Çocuklar için steril, güvenli ve besleyici bir gıdadır" diye konuştu.'BÜTÜN BESİN ÖĞELERİNİ İÇERİR'Dünyanın ilk hazır çorbasının da tarhana olduğunu belirten Tayar, "Bu toprakların ürünü. Bin yıllık bir kültürden günümüze ulaştı. Kemikleri güçlendiren, bağışıklığı sağlayan vücudun ihtiyacı olan besinleri içeren tarhana çorbasının tüketilmesi çok doğrudur. Her bölgemize göre farklı şekilde sunulsa da temelinde bütün besin öğelerini içerir" ifadelerini kullandı. Tayar ayrıca, tarhana çorbasının düzenli olarak haftada 2-3 gün içmenin uygun olacağını da sözlerine ekledi.'ÇOCUKLARIMI TARHANA ÇORBASIYLA BÜYÜTTÜM'Tarhananın yapılışının oldukça kolay olduğunu belirten Sevim Uluçınar ise "Evde yapılabilir. Çorbası daha kolay, 10 dakikalık bir şey. 5 çocuğumu tarhana çorbası ile büyüttüm. Mama hiç kullanmadım. Tarhana çorbasının basit olduğu kadar fazlasıyla sağlıklı olduğunu düşünüyorum" dedi.- Bursa