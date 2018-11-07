Vitor Pereira'nın Çalıştırdığı Shanghai Sıpg Şampiyon Oldu

Skorer Dış Haberler - 50 yaşındaki teknik adam Çin
'de ki ilk senesinde mutlu sona ulaştı ve 7 senedir süren Guangzhou
Evergrande hegemonyasına son verdi.
Geçen hafta lig ikincisi Talisca
'lı Guangzhou Evergrande'yi deplasmanda 5-4 yenen Shanghai
SIPG bugünde Beijing
Renhe'yi 2-1 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu. Shanghai SIPG tarihlerinde ki ilk şampiyonluğu elde ettiler.
Shanghai SIPG'in gollerini Odil Ahmedov ve Lei Wu atarken konuk ekibin golünü Makhete Diop attı.
Talisca'lı Evergrande yine mağlup
Çin Halk Cumhuriyeti,Guangzhou,Shanghai
Lig ikincisi Anderson Talisca
'nın takımı Guangzhou Evergrande'de deplasmanda Jordi Cruyff
'un takımı Chongqing Lifan'a 2-0 mağlup oldu. Anderson Talisca 90 dakika sahada kaldı.
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:40