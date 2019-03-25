Vitraspor, Rahat Bir Nefes Aldı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9'uncu grup müsabakasında Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor, düşme hattındaki rakibini rahat yenerek, rahat bir nefes aldı.BAL 9'uncu grup 23'üncü hafta müsabakasında Bozüyük Vitraspor, düşme hattındaki rakibini İzmir temsilcisi Bornova Yeşilovaspor'u 3-0 yenerek, rakibiyle puanları eşitledi. Bozüyük 1. Nolu Çim Saha'da oynanan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip Vitraspor maçın 38'inci dakikasında golcüsü Hakan Aydemir ile 1-0 öne geçerken, bu gol aynı zamanda ilk yarınında sonucu oldu. Maçın ikinci yarısına dengeli bir futbolla başlayan iki takım girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediler. Maçın 85'inci dakikasında gelişen bir Vitraspor atağında oyuna sonradan giren Hakan Demir durumu 2-0'a getirerek, takımına rahat bir nefes aldırdı. Maç bu skorla biteceği düşünülürken maçın 90'ıncı dakikasında oyuna sonradan giren Aydın Barış Öncü durumu 3-0'a getirdi. Bu skor maçın da skoru olurken, Vitraspor düşme hattındaki rakibini yenerek rahat bir nefes aldı. 14 takımlı ligde ilk düşen takım Kütahya temsilcisi Çamlıcaspor olurken, Çayırovaspor, Vitraspor, Yeşilovaspor ve Büyük Derbentspor arasından bir takım amatör lige düşecek diğer takım belli olacak. Bu galibiyet ilşe Vitraspor puanını 23'e çıkarak, 11'inci sırada yer aldı. Konuk Yeşilovaspor ise; 23 puanla kalarak, 12'inci sırada kaldı. Büyük Derbentspor ise; 17 puanla 13'üncü sırada yer aldı.Ligin ikinci yarısında büyük çıkışLigin ilk yarısını 8 puanla bitiren Vitraspor, ligin ikinci yarısında bitime 3 hafta kala oynadığı 9 maçta 2 mağlubiyet 3 beraberlik, 4 galibiyet ile 15 puan topladı. Vitraspor ligin 24'üncü haftasında Kocaeli temsilcisi Başiskele Doğantepespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - BİLECİK