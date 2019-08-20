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Vitraspor'un Ziraat Türkiye Kupasındaki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kur'a çekimi yapılırken, Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor'un rakibi belli oldu.

20.08.2019 15:25 Vitraspor'un Ziraat Türkiye Kupasındaki rakibi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kur'a çekimi yapılırken, Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor'un rakibi belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Bozüyük Vitraspor'un Ziraat Türkiye Kupasına 1. eleme turundan katılırken, yapılan kur'a çekiminde rakibi Bursa temsilcisi Yıldırım Spor oldu. Kupada 35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 ekibin katılacağı 1. eleme turu müsabakaları, 28-29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 22 takım, 2. eleme turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Öte yandan tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı Bozüyük Vitraspor deplasmanda oynayacak. - BİLECİK

Türkiye Kupası, Bilecik, Bozüyük, Spor

Kaynak: İHA

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