Kaynak: İHA

Vitrinle çuvallar arasında sıkışan kedi günler sonra kurtarıldı-Sivas'ta vitrinle dükkan içerisinde ki gübre çuvallarının arasında fark edilen kedi, günler sonra bir komşunun dikkati sonucu fark edildiSİVAS - Sivas'ta vitrinle dükkan içerisindeki gübre çuvallarının arasında sıkışan kedi, günler sonra bir komşunun dikkati sonucu fark edildi. Olay, geçtiğimiz günlerde Suşehri ilçesinde bir gübre satışı yapan dükkan da meydana geldi. Komşu dükkanın sahibi gübre satışı yapan dükkanın vitrininde üzerinde bulunduğu kartonun rengine yakın renge sahip bir kedi yavrusu olduğunu fark etti. Bekir Koç tarafından fark edilen kedi yavrusunun bulunduğu yerden çıkartılması hiç kolay olmadı. Kedi yavrusunu kurtarmak için onlarca gübre çuvalı indirildi. Kurtarılan kedi yavrusunun bir hayli bitkin ve zayıf olduğunu gözlendi. Kurtarılan kedi yavrusu kendine geldikten sonra kaçarak uzaklaştı. Yavrunun kaç gündür vitrinde sıkıştığı ise merak konusu. Minik kedi için gerçekleştirilen ilginç kurtarma operasyonu ise cep telefonu ile kaydedildi.