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Vitrinlerde moda haline dönüşen maskelere uzmanlardan uyarı

Giyim sektöründe moda haline dönüşen çeşitli renk ve tasarımlardaki maskeler için uzmanlardan uyarı geldi.

16.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:10
Vitrinlerde moda haline dönüşen maskelere uzmanlardan uyarı
Giyim sektöründe moda haline dönüşen çeşitli renk ve tasarımlardaki maskeler için uzmanlardan uyarı geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Arık, söz konusu maskelerin sağlıklı olmadığını belirterek, "Giyim sektöründe bunu bir aksesuar amaçlı kullanırsak yanlış kullanırız. Cerrahi maskeye ulaşamıyorsak o maskeyi de kullanabiliriz ama doğru kullanım çok önemli. Burunda metal aparat olacak şekilde yüzü tamamen kapatmasını öneriyoruz" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (Covid-19) yayılmasının ardından koruyucu önlem olarak tek renkle karşımıza çıkan maskeler, şu sıralar farklı renk ve modellerle yayılmaya başladı. Virüs sonrası alınan yasak ve tedbirler kapsamında cadde ile sokakların boşalması, giyim sektörünün satışlarını olumsuz yönde etkiledi. Buna çözüm olarak bazı tekstil firmaları kıyafetlere özgün farklı renk ve stillerle ürettikleri maskeleri sektöre sundu. Antalya'daki birçok iş yeriyse satışa sundukları kıyafetlerin renk ve desenlerine uygun üretilen maskeleri, dükkanlarındaki mankenlere takarak vatandaşa sunuyor. Satışı yasak olan maskeler, satın alınan kıyafetle birlikte ücretsiz olarak veriliyor. Kentteki bazı iş yerleri de mankenlerin üzerinde korunma amaçlı kıyafet, gözlük, maskeleri sergilediği gözleniyor.
"AKSESUAR OLARAK DEĞİL KORUYUCU BİR BARİYER OLARAK GÖRMELİYİZ"
Söz konusu maskeler için ise uzmanlardan uyarı geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Arık, maskenin önemine değinerek, "Maskenin buradaki önemi; ağızdaki partiküllerin etrafa saçılmasını önlemek için koruyucu bir bariyer. Karşımızı korumak amaçlı ama burada maskenin doğru kullanılması gerekiyor. Bir aksesuar değil, koruyucu bir bariyer. Doğru kullanımdaki amacımız da, semptomu olan bir kişinin ya da konuşma sırasında saçılacak partiküllerin karşıya ulaşmasını önlemek" dedi.
"SAĞLIKLI DEĞİL"
Söz konusu giyim alanındaki maskelerin sağlıklı olmadığını belirten Arık, "En azından mutlaka yüzü kapatması gerekiyor ve burun kısmında metalin olması gerekiyor. Şunu unutmamak gerekiyor, giyim sektöründe bunu bir aksesuar amaçlı kullanırsak yanlış kullanırız. Cerrahi maskeye ulaşamıyorsak o maskeyi de kullanabiliriz ama doğru kullanım çok önemli. Burunda metal aparat olacak şekilde yüzü tamamen kapatmasını öneriyoruz" diye konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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