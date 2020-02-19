Vivarium Filmi

'Vivarium” evli bir çifte odaklanıyor. Yeni bir eve taşınmak için gizemli bir emlakçıyı takip eden çift kendilerini korkutucu bir labirentte bulur. Birbirinden farkı olmayan evlerin bulunduğu labirentte mahsur kalan çift, bu dünyadan olmayan bir çocuğu büyütmek zorunda kalacaktır.Yönetmen:
Lorcan FinneganSenaryo:
Lorcan Finnegan, Garret ShanleyOyuncular:
Jesse Eisenberg, Imogen Poots, Jonathan Aris, Olga Wehrly , Eanna Hardwicke, Senan Jennings, Molly McCann, Danielle Ryan, Shana HartFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
VivariumYapımcı Firma:
Fabula FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABD, İrlanda, Danimarka, BelçikaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
97 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
17.04.2020 Vivarium Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.