Vivarium Filmi

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'Vivarium” evli bir çifte odaklanıyor. Yeni bir eve taşınmak için gizemli bir emlakçıyı takip eden çift kendilerini korkutucu bir labirentte bulur. Birbirinden farkı olmayan evlerin bulunduğu labirentte mahsur kalan çift, bu dünyadan olmayan bir çocuğu büyütmek zorunda kalacaktır.Lorcan FinneganLorcan Finnegan, Garret ShanleyJesse Eisenberg, Imogen Poots, Jonathan Aris, Olga Wehrly , Eanna Hardwicke, Senan Jennings, Molly McCann, Danielle Ryan, Shana HartGerilimVivariumFabula Films2019ABD, İrlanda, Danimarka, Belçikaİngilizce97 dk.Başka Sinema17.04.2020