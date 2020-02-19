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Vivarium Filmi

Vivarium filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Vivarium filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:58Vivarium Filmi
'Vivarium” evli bir çifte odaklanıyor. Yeni bir eve taşınmak için gizemli bir emlakçıyı takip eden çift kendilerini korkutucu bir labirentte bulur. Birbirinden farkı olmayan evlerin bulunduğu labirentte mahsur kalan çift, bu dünyadan olmayan bir çocuğu büyütmek zorunda kalacaktır.


Yönetmen: Lorcan Finnegan
Senaryo: Lorcan Finnegan, Garret Shanley
Oyuncular: Jesse Eisenberg, Imogen Poots, Jonathan Aris, Olga Wehrly , Eanna Hardwicke, Senan Jennings, Molly McCann, Danielle Ryan, Shana Hart
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Vivarium
Yapımcı Firma: Fabula Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, İrlanda, Danimarka, Belçika
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 97 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 17.04.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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