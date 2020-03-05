Vivo Filmi

Kirk DeMicco ve Brandon Jeffords'un yönetmenliğini üstlendiği macera komedi türündeki animasyon film
inin senaryosunu ise Lin-Manuel Miranda'ya ait hikayeden Quiara Alegría Hudes beyaz perdeye aktarmış.Yönetmen:
Kirk DeMicco, Brandon JeffordsSenaryo:
Lin-Manuel Miranda, Quiara Alegría HudesFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
VivoYapımcı Firma:
Sony PicturesYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
16.04.2021 Vivo Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.