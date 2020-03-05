Haberler » Sinema » Vivo Filmi - Haberler

Vivo Filmi

Vivo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Vivo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48Vivo Filmi
Kirk DeMicco ve Brandon Jeffords'un yönetmenliğini üstlendiği macera komedi türündeki animasyon film inin senaryosunu ise Lin-Manuel Miranda'ya ait hikayeden Quiara Alegría Hudes beyaz perdeye aktarmış.


Yönetmen: Kirk DeMicco, Brandon Jeffords
Senaryo: Lin-Manuel Miranda, Quiara Alegría Hudes
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Vivo
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 16.04.2021

Vivo Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 15:49:17