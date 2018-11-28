28 Kasım 2018, 12:56
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Viyadüğün Altında Kalan İşçilerin Çalışma Arkadaşları Sinir Krizi Geçirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadüğün çökmesi sonucunda enkaz altında kalan işçilerin çalışma arkadaşları sinir krizi geçirdi. Jandarma ekiplerinin sakinleştirmekte güçlük çektiği işçilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeKuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. Göçük altında kalan işçilerin çalışma arkadaşları olayın ardından sinir krizi geçirdi.

JANDARMA EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Sinir krizi geçiren işçileri Jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Sakinleşmeyen işçilere sağlık ekipleri müdahale etti.

KOCAELİ VALİSİ: BİR KİŞİYLE İRTİBAT KURULDUĞU BİLGİSİ VAR

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy olayla ilgili şunları söyledi: "Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kaç kişi olduğu konusunda somut tespit yok. 4 civarında olduğu belirtiliyor. Enkaz altındaki bir kişinin bilincinin açık olduğu yönünde bilgiler var. Kurtarma çalışmalarında ulaşmada herhangi bir engelimiz söz konusu değil. Kazanın nedeni teknik incelemeden sonra ortaya çıkacaktır."

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gebze'de yol çalışması sırasında yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.

İŞÇİLER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde kurtarma çalışmalarını endişeli gözlerle izleyen işçilerden bazıları sinir krizi geçirdi.

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Kocaeli ValisiKocaeli Valisi'nden Viyadük Açıklaması: Bir İşçinin Bilinci Açık, Umarım Kurtarırız

Marmara,Gebze,Kocaeli
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:56



YORUMLAR (16)
RAMBO SÜLO: Muz cumhuriyetinde sorumlu olmaz dikkatsiz çalışan olur kader olur. Taktiri ilahi olur
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SASA: Şimdi tek cümleyle diyecekleri su sorumluları bulacağız onların yanına kalmayacak gibi sözler ama istifa yok yazık bu millete kimbilir hangi taşeron cebini doldurdunuz
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.: Allah''a emanet çalışanlar. Allah sabır selamet versin
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MUTEAHHITE: ALLAH RAHMET EYLESİN. KÖŞEDE ÇOKTAN İSTİFA ETMİŞTİ KİM SORUMLUYSA MÜTEAHHİT İSE TUTUKLANMIŞTI.
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GURBETCİ: Butun dunyada herhalde Turkiyedeki kadar is kazalari yok. Yeni havaalanindaki olen isciler simdide bu insaatte. Daha niceleri. Baska ulkelerde 1 kisi olmezken, neden bizde yuzlerce, binlerce olen oluyor? Sonra ust duzeyler mutlu mutlu insaat bitti, bizim icraatimiz diyenlerin Allah bin belasini versin!
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