Viyadüğün Çökme Anlarını İnşaata Malzeme Getiren Kamyonet Şoförü Anlattı

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:06



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:06

Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında meydana gelen çökme sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği olay anını anlatan Burhan Çakmak, "Olayın olduğu esnada kamyonetim ile malzeme getiriyordum. Her şey bir anda oldu vinç ve üzerindeki işçiler betonla birlikte aşağıya düştü, bağrışmalar duydum" dedi.Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı mevki'inde inşaatı devam eden viyadükte meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı olay anında viyadüğe kamyonetiyle malzeme getiren Burhan Çakmak o anları anlattı.Viyadük inşaatına kamyonetiyle malzeme taşıyan Burhan Çakmak yaşanan korku dolu anları anlattı. Çakmak, "Kaza esnasında buraya kamyonet ile malzeme getirdim. Kamyonette bulunan malzemeleri vince bağladı yukarıya doğru çekerken bir anda vinç üzerindeki 6-7 işçiyle birlikte komple betonla birlikte aşağıya çakıldı. Bağrışmalar ve çağrışmalar oldu. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 ekibi ve AFAD ekipleri geldi. Ben olayın olduğunu anladım ve aşağıya doğru koştum. İnşaat iskelesinde çalışan 6-7 kişi vardı, onlardan başka kimse yoktu onları kimse duyamazdı. İşçiler betonun altında kaldı, 2 işçi hayatını kaybetti. Ben olayın olduğu esnada korktum, üzerime gelir diye arabamı zor kurtardım. Daha sonrasında şeflerin bulunduğu ofise giderek durumu haber verdim. Onlar koşarak kendileri müdahale etti ve gerekli yerleri aradılar. Yani ilk şeflerine ben haber verdim, bu şantiyeye devamlı malzeme getiriyorum. Bu viyadüklere devamlı malzeme taşıyorum" dedi. - KOCAELİ