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Viyadük altında yaşanan kişi ölü bulundu

- Beşiktaş'ta ağaçlık alanda bir kişi ölü bulundu.

22.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:58Viyadük altında yaşanan kişi ölü bulundu
- Beşiktaş'ta ağaçlık alanda bir kişi ölü bulundu.

Olay, Beşiktaş - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bulunan ağaçlık alanda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ağaçlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 20'li yaşlarında olan bir erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede inceleme başlattı.  Ekipler, olay yerinde yapılan incelemelerde cesedi bulunan kişinin İsmail T. olduğunu ve bir süredir viyadük altında kaldığı öğrenildi. Çevrede yapılan çalışmaların ardından İsmail T.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


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Güncel

Kaynak: DHA

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