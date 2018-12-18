Viyadük Ayağına Çarpan Tır Alev Aldı, Sürücüsü Öldü

ARTVİN'in Hopa
ilçesinde kontrolden çıkıp, yapımı süren viyadüğün ayağına çarparak alev alan TIR'ın sürücüsü Ahmet Taş
(35), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Hopa ilçesi Cankurtaran
tüneli çıkışında meydana geldi. Ahmet Taş kontrolündeki Artvin
'den Rize
istikametine seyir halinde olan 27 ARR 34 plakalı TIR, kontrolden çıkarak karayolunda inşatı süren viyadüğün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tomruk yüklü TIR alev aldı. Kaza sonrası alev alan TIR'a, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülmesiyle araçtan çıkarılan Taş'ın yapılan kontrolde, vücudunun büyük oranda yanıklar oluştuğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Taş'ın cenazesi, Borçka
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden sürücünün Ağrı
'nın Doğubeyazıt
ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
- Artvin
Hopa,Artvin
Kaynak: DHA