Viyadük Kazasında Ölen İşçi Birkaç Saat Önce İşe Başlamış

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli- Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalarak yaşamını yitiren Bayram Kılıç'ın, kazadan 2-3 saat önce işbaşı yaptığı belirtildi.

İki gün önce otoyoldaki inşaat çalışmalarında düşen beton blokun altında kalarak hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası 53 yaşındaki Kılıç'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Kılıç'ın Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

Bayram Kılıç'ın ağabeyi Basri Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin çalışmak için Gebze'ye kazadan bir gün önce gittiğini dile getirerek "Sigorta girişini yaptırdı. İşe çıktı, 2-3 saat sonra çökme oldu. Düşünce altında kalıyorlar. Bayram Kılıç dört dörtlük bir insandı." dedi.

Kılıç'ın cenazesi, cuma namazının ardından Seyfinaz Hatun Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde 28 Kasım'da viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk (40) ise yaralı kurtarılmıştı.