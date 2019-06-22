22.06.2019 10:15
Haberler » Güncel » Haber

Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü

Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR

ADANA'da, sürücüsünün kontrolden çıkarak viyadük bariyerlerine çarparak devrilen TIR'daki tonlarca domates, kafenin üzerine döküldü.

ADANA'da, sürücüsünün kontrolden çıkarak viyadük bariyerlerine çarparak devrilen TIR'daki tonlarca domates, kafenin üzerine döküldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kafe ve TIR'da hasar oluştu.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Seyhan Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Fehmi Deniz yönetimindeki 63 FM 255 plakalı domates yüklü TIR, iddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otomobilin aniden önüne geçmesi sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. TIR'da yüklü tonlarca domates ise viyadüğün altındaki kafenin üzerine döküldü. Kafede yaklaşık 50 kişinin bulunduğu sırada meydana gelen kazada, dökülen domatesler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ise büyük hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Fehmi Deniz, iddiaya göre aniden önüne geçen otomobil yüzünden direksiyonu sola çevirdiğini, bu nedenle de bariyerlere çarptığını söyledi.
Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Adana
Kaynak: DHA
Adana , Güncel

Son Dakika Haberleri
10:36 Önce babası, sonra oğlu hayata bağladı
10:36 Evlerin duvarlarına çizdiği resimlerle köyünü dünyaya tanıttı-2
10:35 Bedensel engelli Abdullah'ın hedefi bilgisayar mühendisliği
10:35 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu sel yörede yaşanan ilk sel değil
10:35 15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarında seçim yoğunluğu
10:35 Moritanya, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk etabı için bugün sandığa gidiyor
10:35 Aya Nikola Manastırı ziyaretçilerini bekliyor