Viyadükten düşen tır şoförü öldü (1)

Başkentte yoldan çıkan tırın yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki viyadükten dereye düşmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara
'dan Bolu
istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BD 2035 plakalı sünger yatak yüklü tır, tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Tatlak mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki viyadükten dereye düştü.
Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Bariyerlerin parçalandığı sol şeridi ulaşıma kapanan otoyolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.