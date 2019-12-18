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Viyana Bale Akademisi öğrencilerini kilo almamaları için sigara içmeye teşvik etti

Viyana Devlet Operası Bale Akademisi'nde yapılan bir soruşturma, öğrencilerin sağlıklarının tehlikeye atıldığını ve kötü muameleye maruz kaldıklarını ortaya çıkardı. Soruşturma sonucunda, yaşları 10 ile 18 arasında değişen öğrencilere kilo kontrolü için sigara içmeleri tavsiye edildiği rapor edildi.

18.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:27Viyana Bale Akademisi öğrencilerini kilo almamaları için sigara içmeye teşvik etti
Viyana Devlet Operası bünyesindeki bale akademisinde yapılan bir soruşturma, prestijli bale okulunda öğrencilerin sağlıklarının tehlikeye atıldığını ve kötü muameleye maruz kaldıklarını ortaya çıkardı. Soruşturma sonucunda, genç dansçılara kilo kontrolü için sigara içmelerinin teşvik edildiği rapor edildi.

Avusturya hükümetinin atadığı özel komisyon, Viyana Devlet Operası Bale Akademesi'nde eğitim alan genç öğrencilerle yapılan soruşturma sonrasında genç balerin ve baletlerin fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü ve sağlıklarının tehlikeye atıldığını kaydetti.
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Viyana Devlet Operası, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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