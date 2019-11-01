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Viyana'da eşi tarafından öldürülen kadın ile iki çocuğu defnedildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadın ile iki çocuğu, memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi.

01.11.2019 19:49
Avusturya'nın başkenti Viyana'da boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadın ile iki çocuğu, memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi.
Viyana'nın Kottingbrunn kasabasında eşi Samet A. (31) tarafından öldürülen Tuğba (29) ile çocukları Tuana (2) ve Selman A'nın (1) cenazeleri, memleketleri Kırşehir'e getirildi.
Ali Çam Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Tuğba A'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Anne ve çocukların cenazeleri, burada kılınan namazın ardından Bağbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazede Tuğba A'nın babası Ahmet Vezi ve yakınları gözyaşı döktü.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 27 Ekim'de Samet A. kendisinden boşanmak isteyen eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olmuştu.
Viyana'da eşi tarafından öldürülen kadın ile iki çocuğu defnedildi

Güncel

Kaynak: AA


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