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Viyana'da İran ile ilgili kritik toplantı: AB, Çin ve Rusya nükleer anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı çekilmesine rağmen İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı hayata geçirmeye kararlı olan Avrupalı, Rus ve Çin yetkililer bugün konuyu görüşmek için Avusturya'nın başkenti Viyana'da uzun bir aradan sonra ilk defa tekrar bir araya gelecek.

26.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:01Viyana'da İran ile ilgili kritik toplantı: AB, Çin ve Rusya nükleer anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı çekilmesine rağmen ile imzalanan nükleer anlaşmayı hayata geçirme arayışındaki Avrupalı, Rus ve Çin yetkililer konuyu görüşmek üzere için Avusturya'nın başkenti 'da bir araya geliyor.

Uzun bir aradan sonra ilk defa düzenlenen toplantıya diğer imzacı ülkeler, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcileri de katılacak. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i temsilen toplantıya dosyayı yakından takip eden Helga Maria Schmid başkanlık edecek.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Viyana, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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