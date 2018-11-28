Viyana'da Nükleer Enerji ve Teknoloji Konferansı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano
, nükleer teknolojinin hayatın birçok alanında barışçıl yollarla kullanıldığını ancak çok sayıda insanın bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Barışçıl nükleer teknolojinin kullanımını en üst düzeyde tutmanın zamanı olduğuna inanıyorum." dedi. Avusturya
'nın başkenti Viyana
'daki Birleşmiş Milletler
(BM
) ofisinde iki gün sürecek Nükleer Enerji ve Teknoloji Konferansı, çok sayıda ülke temsilcisinin katılımıyla başladı.
UAEA Başkanı Amano, toplantıda yaptığı konuşmada, ajansın Viyana'da kurulduğu 1957'den itibaren dünya genelinde milyonlarca insana nükleer enerji ve teknoloji konusunda yardımcı olmaya çalışıldığını ifade ederek, kanser gibi önemli hastalıklarla mücadeleye, elektrik üretimine ve tarım sektörüne sağlanan katkıların önemine dikkati çekti.
Amano, genel olarak kamuoyunun ajansın nükleer silahların yaygınlaştırılmasının önlenmesi, İran
ve Kuzey Kore
gibi ülkelerin nükleer programlarına ilişkin çalışmalarıyla tanıdığını belirterek, üye ülkelere yaptığı ziyaretlerde, ajansın tarım, temiz su kaynaklarının korunması, tıp alanında sağladığı önemli katkı ve yardımları gözlemlediğini söyledi.
Nükleer teknolojinin birçok alanda sağladığı katkılara rağmen toplumlar tarafından ciddi oranda tanınmadığına dikkati çeken Amano, "Barışçıl nükleer teknolojinin kullanımını en üst düzeyde tutmanın zamanı olduğuna inanıyorum. Bu, nükleer teknolojiyle ilgili kamu bilincinin arttırılması, açıkça ulusal kalkınma planlarına dahil edilmesi ve yardım kuruluşlarıyla bağışçıların öneminin vurgulanması anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
Amano, hükümetlerin ve nükleer sahayla ilgilenen herkesin, nükleer tekniklerin ana akımın bir parçası olarak tanınmasını sağlamak için çaba sarf etmeleri gerektiğini dile getirdi.
Etkin kanser kontrolünün nükleer görüntüleme teknikleri ve radyoterapi olmadan yapılmasının imkansızlığının herkes tarafından bildiğini ifade eden Amano, araba lastikleri, akıllı telefonlardaki mikro çipler ve elektrik kablolarının radyasyonla işlendiğini hatırlattı.
Nükleer enerji çevre dostu
Amano, nükleer teknolojinin gıdaların bozulmasından çevre kirliliğinin tespitine ve deprem sonrası hasar görmüş binaların belirlenmesine kadar birçok alanda etkin şekilde kullanıldığının altını çizerek, "Birçok ülke nükleer enerjiyi, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek güvenli bir enerji kaynağı olarak görüyor. Aslında nükleer enerji, dünyanın düşük karbonlu enerjisinin neredeyse üçte birini üretiyor." dedi.
İki gün sürecek konferans kapsamında çok sayıda ülkenin üst düzey temsilcisinin yanı sıra bilim insanları ve araştırmacılar nükleer teknoloji alanında yürütülen çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunacak.
Ankara Ticaret Odası,Viyana
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:42