26.06.2019 19:30
Haberler » Güncel » Haber

Viyana'da patlama: 10 yaralı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gaz sıkışması sonucu meydana geldiği düşünülen bir patlamada 10 kişi yaralandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gaz sıkışması sonucu meydana geldiği düşünülen bir patlamada 10 kişi yaralandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen bir patlama sonucu ilk bilgilere göre 4'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Patlama sonucu 2 bina ciddi hasar görürken yerel polis olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Basına açıklamada bulunan bir itfaiye eri ise İtfaiyenin büyük ölçekli bir operasyon başlattığını belirterek, "Patlamanın nedeni hala belirsiz, gaz sıkışması yüzünden bir patlamadan şüpheleniliyor" ifadelerini kullandı. Başkentin dördüncü bölgesinde yaşanan patlama sonrasında binanın önünde bir çukur olduğu bildirildi. Ayrıca deprem etkisi yaratan patlamanın birkaç yüz metre mesafeden hissedildiği açıklandı.
(Serkan Bayar/İHA)Viyana'da patlama: 10 yaralı
Kaynak: İHA
Avusturya , Viyana , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:52 Balıkesir'de trenin çarptığı kişi öldü
19:51 Diyarbakır, LGS'de 12 birinci çıkardı
19:51 Türkiye'den uluslararası topluma "Kaşıkçı" çağrısı
19:50 Tokatlı şehit aileleri Samsun'u gezdi
19:50 Fethiye'de balıkçıların ağına 400'er kiloluk 2 köpek balığı takıldı
19:49 GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı
19:48 Sakarya İl Jandarma Komutanlığında görevli 58 asker erken terhis oldu