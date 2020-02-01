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Avusturya'da toplu taşıma araçlarını kullananlara ücretsiz konser bileti verilecek

Avusturya'nın başkenti Viyana'da araç kullanmak yerine toplu taşıma, bisiklet ya da yürümeyi tercih eden kişilere ücretsiz konser ve müze bileti verileceği açıklandı.

01.02.2020 20:53 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:46

Avusturya'nın başkenti 'da otomobil yerine toplu taşıma, bisiklet ya da yürümeyi tercih eden kişilere ücretsiz konser bileti verileceği açıklandı. Belediyenin geliştirdiği bir aplikasyonu kullananlar 2 hafta toplu taşımayı kullanırsa ücretsiz bilet kazanacak. Uygulama 26 Şubat'ta kullanılmaya başlanacak

TOPLU TAŞIMA TEŞVİK EDİLECEK

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri sıralamasında son yıllarda zirveyi kaptırmayan Viyana'da, şehir konseyi üyelerinin aldığı kararla karbondioksit salınımını en aza çekmek ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amacıyla ilginç bir uygulama başlatıldı.

UYGULAMAYI KULLANANA ÜCRETSİZ KONSER BİLETİ

Viyana Belediyesi'nin geliştirdiği bir akıllı telefon uygulamasını kullanan şehir sakinleri, 20 kilogramlık karbon salınımını önlediğini ispatladığı taktirde müze, konser, tiyatro ve benzeri etkinlikler için ücretsiz bilet kazanabilecek. Projenin sorumlusu Christina Hubin, 26 Şubat'ta söz konusu uygulamanın başlayacağını, 1000 kişiyle sınırlı olan deneme süresinin 6 ay devam edeceğini kaydetti. Eğer aplikasyon başarılı olursa, sonbahar mevsiminde okulların açılmasıyla birlikte tüm şehir sakinlerinin kullanımına sunulacak.

GÜNLÜK ULAŞIM 1 EURO

Yetkililer, 20 kilogramlık karbon salınımını önlemek için bir Viyanalının yaklaşık 2 hafta boyunca şehirde toplu taşıma ya da bisiklet kullanması veya yaya olarak gezmesinin yeterli olduğunu ifade ediyor.

1,8 milyon nüfusun yaşadığı Viyana'da yıllık toplu taşıma kartı alındığı taktirde, günlük ulaşım masrafı 1 euroya tekabül ediyor.

Avusturya'da toplu taşıma araçlarını kullananlara ücretsiz konser bileti verilecek

Viyana, Dünya

Kaynak: Euronews.com


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