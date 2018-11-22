Viyana'da Uaea Genel Kurul Toplantısı

22 Kasım 2018 Perşembe 14:34



22 Kasım 2018 Perşembe 14:34

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili taahhütlerini, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde yerine getirdiğini söyledi.Avusturya'nın başkenti Viyana'da UAEA Genel Kurulu Başkanı Amano'nun öncülüğünde bir araya geldi.Toplantıda konuşma yapan Amano, dünya genelinde ajansın yürüttüğü teknik iş birliği çalışmalarına dikkati çekerek, küresel ölçekte 989 projede bin akademisyeni görevlendirdiklerini, yaklaşık 7 bin kişinin söz konusu çalışmalardan faydalanma imkanı bulduğunu aktardı.Amano, ajansın yürüttüğü teknik iş birliği çalışmaları kapsamında yaklaşık 2 bin 500 uzman ve akademisyeni dünyanın çeşitli bölgelerine gönderdiklerini anlattı.İran'ın nükleer faaliyetleriBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararı ışığında, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik ajansın doğrulama ve izleme raporunu paylaşan Amano, "İran, nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde uyguluyor. İran'ın bu taahhütleri tam olarak uygulamaya devam etmesi önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.Amano, ajansın İran'ın nükleer anlaşmaya göre deklare ettiği nükleer malzemenin saptırılmadığını doğrulamaya devam ettiğini, bu ülkenin beyan edilmeyen nükleer malzeme ve faaliyetlerin yokluğuna ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü aktardı.Kuzey Kore'ye ilişkin gelişmelerAjansın İran'ın yanı sıra Kuzey Kore'ye yönelik açıkladığı son raporun ardında bazı değişikliklerin yaşandığını belirten Amano, Güney ve Kuzey Kore arasında 19 Ekim'de gerçekleştirilen görüşmede, Kuzey Kore'nin Yongbyon'daki nükleer reaktörleri tamamen durduracağı yönünde açıklamalarının olduğunu, ancak bu bölgede kimi nükleer faaliyetlerin sürdüğünün ajans tarafından gözlemlendiğini ifade etti.Amano, ajansın Yongbyon'daki Kuryong nehri yakınlarında yürütülen nükleer faaliyetlerin içeriğine yönelik kesin bir paylaşımda bulunabilmesi için Kuzey Kore'ye girme izninin olması gerektiğinin altını çizdi.Ajansın Kuzey Kore ve ilgili ülkeler arasında siyasi uzlaşı sağlanması durumunda bu ülkedeki nükleer programın doğrulanmasında temel rol oynamaya hazır olduğunu yineleyen Amano, şunları söyledi:"Kuzey Kore'ye, BMGK ve UAEA Yönetim Kurulunun ilgili kararları kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek ve tüm belirsiz sorunların çözüme kavuşturulması için ajansla iş birliği yapma çağrısında bulunuyorum."Amano, Suriye rejimine de çağrıda bulunarak, bu ülkenin Deyrizor bölgesinde tahrip olduğu tahmin edilen nükleer reaktör başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için UAEA ile iş birliği yapmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.