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Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı

Bursa'da vicdansız sürücünün kaldırımda bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp metrelerce havaya uçurduğu ve olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

04.10.2019 15:35

Bursa'da meydana gelen kazada kaldırımda kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı.Kaldırımda kucağında bebeğiyle duran babaya, bu sırada süratle gelen bir minibüs çarptı.

Aracın çarptığı baba ve kucağındaki bebeği metrelerce öteye fırladı. Minibüsün çarptığı baba ve bebeğinin metrelerce öteye fırlaması güvenlik kameralarına yansıdı. Kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri inceleme başlattı.

Kazada durumu ağır olan baba ve bebeği Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya şahit olan vatandaşlar ise şoku uzun süre üzerinden atamadı

Vicdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı

Bursa, Güncel

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