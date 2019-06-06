06.06.2019 10:54
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Vize'de kaçak balık avına ceza

Vize

Kırklareli'nin Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 5 kişiye ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 5 kişiye ceza uygulandı.
Aksicim köyü Kazandere Barajı'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada M.K, İ.G, F.B, Y.K ve G.İ'yi balık avladığı sırada yakaladı.
Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
Kaynak: AA
Jandarma, Vize, Kırklareli, Güncel