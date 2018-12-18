Vize'de Kültür Gecesi Düzenlenecek

Vize
ilçesinde sakin şehir kültür gecesi düzenlenecek.
Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Aralık
'ta düzenlenecek olan kültür gecesine tüm vatandaşları davet etti.
Vize'nin önemli bir tarihe sahip olduğunu ve bu güzellikleri tanıtmak amacıyla da zaman zaman etkinlikler düzenlediklerini belirten Balkı, gecede sanatçı Faruk Yılmaz
ile bazı grupların konser vereceğini aktardı.
Balkı, sakin şehir Vize'nin artık daha fazla tanıtılacağını sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA