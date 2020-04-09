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Vize'de orman yangını

Vize ilçesinde çıkan yangında 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

09.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:06
Vize'de orman yangını
Vize ilçesinde çıkan yangında 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Sergen köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ile Vize Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangında, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, Vize, Güncel
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