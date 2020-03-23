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Vize ilçesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

23.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:20
Vize ilçesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Vize Belediyesi ekipleri, otogar alanı, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, noter, sağlık ocakları ile ilçedeki kamu kurumlarında dezenfekte çalışması yaptı.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, açıklamasında, koruma kurulu kararları doğrultusunda koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.
Vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunabilmek için çalıştıklarını ifade eden Özalp, dezenfeksyon çalışmalarının aralıklarla devam edeceklerini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Vize, Güncel

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