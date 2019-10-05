Haberler » Güncel » Haber

Vize Merkezi KUTO binasında 12 ay hizmet verecek

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) hizmet binasında açılarak, tüm Kuşadası ve bölgeye hizmet veren VFS Global vize merkezi, yılın 12 ayı açık kalacak.

05.10.2019 14:03Vize Merkezi KUTO binasında 12 ay hizmet verecek
Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) hizmet binasında açılarak, tüm Kuşadası ve bölgeye hizmet veren VFS Global vize merkezi, yılın 12 ayı açık kalacak.

İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu, Kuşadası Ticaret Odası ve VFS Global'in işbirliği ile KUTO binası içerisinde ilk olarak 2018 yılında Nisan başından yaz sonuna kadar açık kalan ve bu yıl da 1 Nisan- 30 Eylül tarihleri arasında açık kalması planlanan VFS Global vize merkezinin, yüksek orandaki vize başvuruları nedeniyle 12 ay açık kalması kararı alındı.

Yunan adası Samos'a geçiş noktası olan Kuşadası'nda vize taleplerinin artması nedeniyle 12 ay açık kalacak olan merkez, tüm Kuşadalılara ve bölgede yaşayan herkese büyük kolaylık sağlıyor.

Yunanistan Schengen vizesi için, tüm Kuşadası ve çevre il ve ilçelerinden hafta içi her gün, VFS Global merkezinden Kuşadası için randevu alarak, Kuşadası Ticaret Odası hizmet binasında bulunan vize merkezine başvuru yapabilecek. - AYDIN

Kuşadası Ticaret Odası, Yunanistan, Kuşadası, 1 Nisan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:59 Bost show tuzla fuarı kapılarını açtı
16:58 Köy yollarında asfalt çalışması
16:58 Türk-Moğol ilişkileri İKÇÜ'de tartışıldı
16:58 Kılıçdaroğlu: Biz bu milletin vicdanına, ferasetine güveniyoruz
16:58 Sünnet düğünündeki 3 dansöz için gözaltı kararı (2)
16:57 Irak kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi (2)
16:57 Kaçırıldığını iddia ettiğini kızını sokak sokak arıyor