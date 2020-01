: Vizyon bu hafta

Türkler Geliyor : Adaletin KılıcıTürkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından rotasını Roma'ya çevirir. Ancak bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişinin önüne geçmek ister. Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifak kuran, Balkan coğrafyasında büyük bir zulme neden olan Lazar'ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih'in Akıncıları, hak ve adaleti sağlamak ve yaşanan zulme dur diyebilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.Karakomik Filmler 2Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 'Karakomik Filmler' serisinin devam filmi Karakomik Filmler 2" Deli ve Emanet adında iki filmde oluşuyor. Deli, en büyük hayali sevdiği kızın karşısında oturmak olan bir taksicinin, gece mesaisinde başına gelenler olayları konu ederken; Emanet, yetenek yarışmalarına katılıp bu sayede şöhret olmanın hayalini kuran bir danşçının hikayesini konu ediyor.DolittleDolittle, kraliçenin hastalığına çare bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkan Dr. John Dolittle'ın hikayesini konu ediyor. Dr. John Dolittle, İngiltere'nin en ünlü doktor ve veterineridir. Yıllar önce karısını kaybeden Dolittle, bunun akabinde kendisini malikanesinin duvarları arasına kapatır. Dış dünya ile bağlantısını kesen Dolittle, genç kraliçenin hastalandığını öğrenince kabuğundan dışarı çıkmaya karar verir. Hastalığa çare aramak için efsanevi bir adaya doğru yola koyulan Dolittle'a bu süreçte genç çırağının yanı sıra endişeli bir goril, kuş beyinli bir ördek, alaycı devekuşu, kutup ayısı ve akıl hocası olan papağan da eşlik eder.Kuzular Firarda: Uzay ParkıSessiz ve sakin Mossingham kasabasının üzerinde, gökyüzünde ortaya çıkan ne olduğu anlaşılamayan garip ışıklar, gizemli bir ziyaretçinin galaksinin ve samanyolunun ötesinden geldiğini haber vermektedir. Ancak yakındaki Mossy Bottom Çiftliği'ndeki muzur koyun Shaun'ın zihninde başka şeyler vardır; yaptığı birçok plan sürekli bıkkın Bitzer tarafından engellenmektedir. Ancak bu şaşkın ve sevimli uzaylı, Mossy Bottom Çiftliği'nin yakınlarına inanılmaz bir güçle düştüğü zaman, koyun Shaun çok geçmeden uzay gücünde bir eğlence ve macera için büyük bir fırsat görür. Koyun Shaun, tehlikeli bir örgüt onu yakalamadan önce bu galaksilerarası ziyaretçiye evin yolunu göstermek için zorlu bir mücadeleye girişecektir. Dünyanın geleceği Shaun ve sürüsünün ellerindedir. Onların başarısız olması dünyadaki her canlının kaderini belirleyecektir. Yaramaz koyun Shaun ve kalabalık sürüsü çok geç olmadan önce Mossy Bottom Çiftliği'ndeki Farmageddon'u engelleyebilecekler midir?...Bedenimi KaybettimBedenimi Kaybettim, ayrıldığı vücudunu bulmaya karar veren ve bunun için laboratuvardan kaçan bir elin hikayesini konu ediyor. Bedeninden ayrılmış bir el, ait olduğu vücudu bulmak için laboratuvardan kaçarak yola koyulur. Ancak yol boyunca karşısına üstesinden gelmesi gereken birçok engel çıkar. Pizza kuryesi olan Naoufel'e kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan el, önüne çıkan güvercinler ve sıçanlarla mücadele eder. Elin vücuttan nasıl ayrıldığının cevabı ise Naoufel ve Naoufel'in kütüphane çalışanı Gabrielle'e olan hislerinde saklıdır.İstasyonİstasyon, kızının katillerinden intikam almaya çalışan bir annenin hikayesini anlatıyor. Genç bir kadın olan Hira, kızını bir doğum gününde kaybetmiştir. Yaşadığı büyük acıdan sonra kendisini toparlamayan Hira, akıl hastanesine yatmak zorunda kalır. Acılı kadın, kızının katillerini bulup intikam almaya kararlıdır. Katilleri bulmak için araştırmaya başlayan Hira, komiser Servet'ten yardım ister. Kızının doğum gününde izini bulduğu katilleri tek tek istasyona çağıran Hira için artık intikam vakti gelmiştir. "İstasyon" filminin yönetmen koltuğunda Kadir Genç ve Volkan Adıyaman oturuyor. "Makinist Film" yapımı olan gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Güneş Cyrina Özek, Burak Ergün, Volkan Uygun, Alper Yıldırım, Çetin Özdemir, Banu Yılmaz Ocak, Can Özoğul gibi isimler yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini ise Cafer Gebetaş üstleniyor.Saklı GerçeklerSaklı Gerçekler, genç bir kız ve onun aktris olan annesi arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Fabienne Dangeville, Fransız sinemasının en gözde yıldızlarından biridir. Onun hayatı, onu seven ve hayran olan erkekler arasında hüküm sürerek geçmiştir. Artık yaşlanan oyuncu, anılarını paylaştığı bir kitap yayınlar. Annesinin hayatına dair olan kitabı okuyan Lumir, büyük bir şok geçirir. Çünkü okudukları pek de gerçekleri yansıtmamaktadır. Bunun üzerine Lumir, kocası Hank ve kızı ile birlikte New York'tan Paris'e, annesinin yanına gider. Fabienne'in geçmişi ile ilgili paylaştıkları, anne kız arasında büyük bir yüzleşmenin yaşanmasına neden olur.Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay KahramanlarıKirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları, Ay'a yolculuk yapan Nolan ve arkadaşı Louis'in yaşadığı maceraları konu ediyor. Ay'a yapılacak olan bir yolculuk için Norveç ekibinin başında, Flaklypa köyünden çıkmış parlak mucit Reodor vardır. Cesur astronot Nolan'ın bu macerasında yanlış gidecek bir şey olmayacağı düşünülse de pek çok şey beklendiğinden farklı gelişir. Nolan ve arkadaşı Louis'i Ay'a yaptıkları bu yolculukta birçok sürpriz beklemektedir.(İHA)