Vizyonda Bu Hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:BatlırBatlır, fiziki farklılığı olan bir gencin hikayesini konu ediyor. Batlır, doğuştan büyük bir kafaya sahip olan bir gençtir. Ailesi hayatının geri kalanında bahtı açık olsun diye ona "Bahtlı" adını vermek istese de nüfus memurunun yanlış anlaması sonucu ismi Batlır olur. Fiziksel farklılığı nedeniyle zor bir çocukluk geçiren Batlır, artık bu sorundan kurtulmak ister. Bunun için ameliyat olması gerekir ancak ameliyat oldukça risklidir. Üstelik ameliyat için 1 milyon liraya ihtiyacı vardır. Babası ameliyat olmasına karşı olsa da hayatını değiştirmeyi kafasına koyan Batlır, her şeyi göze alıp parayı bulmak için bilgi yarışmasına katılmaya karar verir. Ona bu macerada yakın arkadaşlarının yanı sıra dünyanın en yalnız balinası olarak bilinen '52 hertz' eşlik eder. Yönetmen koltuğunda Stare Yıldırım'ın oturduğu filmde Batlır karakterine Can Sipahi hayat veriyor. Senaryosunu yönetmen ile Gökçe Eyüboğlu, Volkan Girgin ve Nuh Kerem Pilavcı'nın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Merve Dizdar , Erkan Taşdöğen, Sinan Çalışkanoğlu , Selen Kurtaran, Yağızkan Dikmen gibi isimler yer alıyor.Çakallarla Dans 5Çakallarla Dans 5, şartı tahliye ile salınan çakallar grubunun yasağı delip atıldıkları maceraları konu ediyor. Hakim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olur. Fakat bu durum ekip için hiç de kolay değildir. Bu sırada Kayınço Gökhan'ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alır. Gökhan, yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir. Gökhan henüz bir kızı olduğuna alışamamışken bir de Sinan'ı öğrenince deliye döner. Böyle bir çocuğun kızı ile olmasını gururuna yediremeyen Gökhan Sinan'la Leyla'yı ayırmaya karar verir. Bunu tek başına yapamayacağını anlayan Gökhan çakallar grubundan yardım ister. Yasağı delip bir araya gelen ekip Kayınço'nun kızını kurtarmak için eğlenceli bir maceraya atılır. 2010 yapımı Çakallarla Dans'ın beşinci devam halkası olan filmin yönetmen koltuğunda bir kez daha Murat Şeker oturuyor. Başrollerini Şevket Çoruh Timur Acar ve Didem Balçın 'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Hande Katipoğlu Şebnem Dönmez gibi isimler yer alıyor.Cameron Post'a Ters TerapiCameron Post'a Ters Terapi, kimliğine ve kişiliğine sahip çıkan genç bir kızın hikayesini anlatıyor. Cameron Post lise hayatı boyunca hep özenilen bir genç kız olmuştur. Ancak lisenin sonundaki mezuniyet balosunda bu durum tamamen değişir. Cameron mezuniyet balosu gecesi, bir arabanın arka koltuğunda, balonun kraliçesi Coley Taylor ile yakınlaşırken yakalanır. Eşcinsel olduğu düşünülen ve dışlanan genç kız, endişeli teyzesi tarafından hızla bir terapi merkezine gönderilir. Bu dönüşüm terapisi merkezi Tanrı'nın Sözü diye anılmaktadır ve hemcinslerine ilgi duyan gençlere yönelik "dönüştürme" terapileri vermektedir. Cameron terapisi sebebiyle disiplinli dönüşüm metodlarına ve Hristiyan rock şarkılarıyla iç içedir. Ancak bu sıradışı ortam, ona beklenmedik bir gey topluluğuyla tanıştırır. Cameron ilk kez akranlarıyla bağlantı kurar ve bu dışlanmış gençler arasında ait olduğu bir yer bulur. Genç yıldız Chloë Grace Moretz'i başrolüne yerleştiren filmde American Honey ile yıldızı parlayan Sasha Lane, The Newsroom'un Jim Harper'ı John Gallagher Jr., Kerry Butler, Marin Ireland, Emily Skeggs de yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda oturan Desiree Akhavan, aynı zamanda Cecila Frugiuele ile filmin senaryosuna da imza attı. Prömiyerini yaptığı 2018 Sundance Film Festivali 'nden Büyük Jüri Ödülü ile dönen gençlik dram filmi, Sydney Film Festivali, Jerusalem Film Festivali, Dallas ve Seattle uluslararası festivallerinde de seyircilerin karşısına çıktı.CindirellaCindirella, prensi kötü kalpli büyücünün elinden kurtarmaya çalışan Cindirella ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Cindirella, kötü kalpli üvey annesi ve üvey kardeşleri ile birlikte yaşayan bir genç kızdır. Üvey annesinin kötülüklerine maruz kalan genç kızın en büyük isteği kraliyet balosuna gitmektir. Ancak üvey annesine onun baloya katılmasına izin vermez. Cindirella, üvey annesinin fikrini değiştirmek için istediği her şeyi yapsa da fikrini değiştiremez. Kraliyet balosu günü geldiğinde kızlarını da alıp baloya giden üvey anne, Cindirella'nın baloya gitmesini engellemek için onu bodruma kitler. Baloya gitmek için tüm ümidini kaybeden genç kızın yardımına fare dostları gelir. Arkadaşlarının yardımı ile bodrumdan kurtulup baloya giden Cindirella, burada büyük bir sırrı keşfeder. Prens, kötü kalpli bir cadı tarafından fareye dönüştürülmüştür ve baloya onun yerine başka biri gelmiştir. Prensi cadının elinden kurtarmak için harekete geçen Cindirella ve arkadaşları macera dolu bir yolculuğa koyulur. Aslan Kral ve Aladdin gibi animasyonların senaristi Francis Glebas'ın imzasını taşıyan senaryosuyla filmin yönetmenliğini Mulan 2'ye imza atan Lynne Southerland üstleniyor. Filmin görsel uyarlamalarını ise Karlar Ülkesi, Oyunbozan Ralph ve Karmakarışık'ta görev almış olan Victoria Ying yapıyor.Overlord OperasyonuOverlord Operasyonu'nun hikayesinde, 2. Dünya Savaşı'nda, müttefik güçlerin Normandiya 'ya asker çıkarması yapacağı günün arifesinde, bir grup Amerikalı paraşütçü, düşman hattının arkasında bırakılır. Askerlerin buraya bırakılmasının amacı saldırının başarısı için önemli bir görevi gerçekleştirmektir. Fakat askerler hedeflerine yaklaşırken beklenmedik bir şeyle karşılaşırlar. Nazi işgali altındaki köyde, sadece bir askeri operasyondan fazlasının olduğunu fark ederler.SuspiriaYeniden uyarlama film, 1977 yılının Berlin 'inde geçiyor. Amerikalı bir genç kadın olan Susie Bannion, dünyaca ünlü bir dans okulu Markos Tanz Company'e katılır. Tam Susie'nin geldiği sıralarda, okulun başka bir üyesi olan Jessica gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştur. Okulun devrimci sanat yönetmeni olan Madame Blanc'ın rehberliğinde Susie olağanüstü bir ilerleme kaydederken, kendine Sara isimli bir arkadaş da edinir. Zaman içerisinde iki arkadaş bu prestijli okulun ve yöneticilerinin karanlık bir sırrı sakladıklarından şüphelenmeye başlar...(İHA)